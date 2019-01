De Haro a las 18h: "El plazo de ocho días que le ha dado Sánchez a Maduro es inutil"

Tiempo de lectura: 2



"La crítica más contundente a la posición de Sánchez no se le ha hecho ni el PP ni Ciudadanos sino Transparencia Internacional. Esta ONG de prestigio internacional ha asegurado que con el actual sistema electoral no hay posibilidad de unas elecciones libres. Transperencia Internacional ha sostenido que no hay garantía de independencia.

Esta declaración de Transparencia Internacional pone negro sobre blanco lo que todos sabíamos, que el plazo de ocho días que le ha dado Sánchez a Maduro es inutil y supone reconocerle legitimidad como presidente.

¿Por qué es tan importante en este momento el reconocimiento de Guaidó? Porque una mayor contundencia de Sánchez hubiera definido la posición de Europa. Y Europa es decisiva. Venezuela ha puesto de manifiesto en los últimos días hasta que punto el eje que separa, en el mundo, a los países sustancialmente demócratas de las potencias no demócratas sigue siendo determinante. Maduro no cae porque tiene el apoyo del ejército y de China y de Rusia.

No es de extrañar que Rusia y China sigan dando soporte a Maduro. No es casualidad que el embajador de Rusia en Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, hiciera una defensa cerrada de Maduro en la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad.

Rusia, además de su estar interesada en aumentar su presencia en la zona, tiene una hipoteca sobre el 50 por ciento de las acciones de Citigo. Citigo es la refinería más importante de Venezuela, está controlada por Maduro, tiene sede en Estados Unidos. Está hipotecada por el mucho dinero que Rusia ha prestado a Venezuela. En diciembre Maduro estuvo en Moscú y se mostró muy orgulloso del dinero que se llevaba de Rusia. Los rusos controla la principal petrolera.

China está especialmente interesada en utilizar el país como enclave de la Nueva Ruta de la Seda. China es uno de los principales clientes petroleros, a cambio del petróleo se ha hecho hacerse cargo de 50.000 millones de dólares de deuda venezola. Maduro también estuvo en Pekin hace unos meses.

Rusia ha presionado, a través de Grecia y Austria, para impedir que la posición europea fuera más rotunda. Y el Gobierno socialista de España no ha querido ser más claro. Lo ha sido Francia, que tiene no pocos intereses en el Caribe.

Ahora lo que hay que ver es que si Estados Unidos deja de comprar el mucho petróleo que compra atraves de Citigo. España, Europa, podría haber inclinado la balanza en este conflicto que ya es mundial".