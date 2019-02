De Haro a las 18h: "La mesa de diálogo puesta en marcha por Sánchez no ha servido para nada"

Tiempo de lectura: 2



¿Se acuerdan ustedes de aquel Consejo de Ministros que montó Pedro Sánchez en Barcelona el 21 de diciembre para conseguir el apoyo de los independentistas? ¿Se acuerdan de aquella cumbre bilateral del 20 de diciembre en el que Torra consiguió una estética que ponía al mismo nivel al Gobierno de España y el de la Generalitat? ¿Se acuerdan de aquel comunicado en el que se apostaba por un diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de España en el que se suprimió la mención a la Constitución? Pues parece que no ha servido para nada.

A mitad de enero, Sánchez volvió a Barcelona para pedir el apoyo de los independentistas.

Pues parece que no ha servido de nada. ¿Se acuerdan del incremento del 65 por ciento de las inversiones en Cataluña que contiene el proyecto de presupuestos? ¿Se acuerdan de dos reuniones presididas por Calvo con el Gobierno de la Generalitat? Pues parecen que no han servido para nada. ERC ha anunciado que presentará una enmienda a totalidad si de aquí al 12 de febrero, que es cuando se debaten las enmiendas, si no hay una mesa de negociación sobre la autodeterminación y si no se acaba con lo que ellos llaman represión ERC asegura que el fiscal puede modificar sus acusaciones en el juicio que empieza el 12 de febrero.

Al PDCAT le ha faltado tiempo para emitir una nota de prensa dicidiendo que también presentará una enmienda a la totalidad.

¿Qué significa todo esto? Que si ERC y el PDECAT presentan y no retiran su enmienda antes del 12 de febrero el proyecto de Presupuestos de Sánchez sería el segundo proyecto de presupuestos rechazados, ya lo fue el de Felipe González en 1996. Las enmiendas a la totalidad se votan de forma conjunta, con lo que no es necesario que PP y Ciudadanos voten a ERC. Pero el PSOE ya está acusando al PP de votar con los independentistas. ¿Convocará elecciones Sánchez si esto ocurre el 12 de febrero? No lo sabemos o no lo se yo. Quizás en octubre

¿Por qué sucede esto? Por dos razones. La primera es que la mesa de diálogo puesta en marcha por Sánchez no ha servido para nada. Era imposible que sirviera para algo porque los independentistas querían una mesa de partidos a nivel nacional y pedían hablar sobre el referéndum de autodeterminación. Segunda razón, el independentismo necesita sacar pecho con el inicio del juicio. Por eso ERC dice que se pueden cambiar las acusaciones del fiscal. ERC y el PDECAT compiten abiertamente y ferozmente por liderar el independentismo y el comienzo del juicio no ha servido para que se den una tregua.