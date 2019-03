De Haro a las 18h: "Hay tardes en las que la hemeroteca es demoledora"

Tiempo de lectura: 2



"Esta es una tarde de esas en las que la hemeroteca es demoledora. Menos mal que tenemos grabados los sonidos de lo que se dijo, de lo que se dijo y se escribió hace poco tiempo.

Estamos a la espera de la decisión de la Junta Electoral Central sobre la burla de Torra con los lazos amarillos. Se ha burladado del Estado de Derecho, ha sustituido los lazos amarillos por los lazos blancos. Burla el Estado de Derecho y ofende a la inteligencia.

Esta tarde Pedro Sánchez está en Bruselas en un importante Consejo Europeo sobre el Brexit y Sánchez ha estado muy suavito cuando le han preguntado por los lazos. Ha pedido que se respete la neutralidad. Y ha asegurado que estará a lo que diga la Junta Electoral Central.

Faltaría más que el Gobierno no estuviera a lo que dicte la Junta Electoral Central. Es el organo administrativo competente. Lo de la serenidad y la determinación lo ha añadido Sánchez pero no tiene sentido. Las resoluciones administrativas o judiciales se ejecutan en los términos establecidos. No son decisiones políticas que requieran suavidad, firmeza, aspereza o ternura. Muy suavito ha estado Sánchez. Le ha dejado al portavoz en el Congreso, a Simancas, las palabras duras.

Una burla intolerable, lo califica Simancas. Una burla intolerable protagonizada por el que hasta hace unas semanas era el intelocutor de Pedro Sánchez. No hace mucho mucho tiempo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, apostaba por el diágolo con el burlador no de Sevilla sino de Blanes. Esto es lo que se encuentra uno en la hemeroteca de principios de diciembre.

Sánchez apostaba por el diálogo con el burlador de Blanes. Tanto apostaba por ese diálogo, todos lo recordamos, que celebró una cumbre bilateral en Pedrables, le dio Sánchez al burlador de Blanes la foto que buscaba con varios ministros y consejeros. Le dio Sánchez un comunicado conjunto en el que a instancias del bulador de Blanes se quitó la referencia a la Constitución, en el que el burlador de Blanes, Torra, le reclamó veintiún puntos, entre los que estaba el reconocimiento al derecho de autodeterminación. Y después de haberles entregado ese papel con los veintiún puntos, Sánchez siguió apostando por el diálogo con Torra. Y aceptó Sánchez hasta un relator. No rompió con el burlador de Blanes hasta que el clamor no se hizo insoportable. Y de esto hace muy poquito, hace solo unas semanas, hay tardes en las que la hemeroteca es demoledora".