De Haro a las 18h: "La novedad del día es que Ciudadanos se ha comprometido a no pactar con Sánchez"

Tiempo de lectura: 2



Todos los partidos han escenificado hoy que ha arrancado una pre-campaña electoral que lleva en realidad en marcha desde diciembre de 2015. Rivera y Casado ya no se quitan la corbata y Sánchez, que hasta el pasado viernes estaba encerrado en twitter ha vuelto a pisar la calle. La gran novedad del día es que Ciudadanos se ha comprometido formalmente a no pactar con Sánchez. Promesa que quiere, seguramente mantener los votos que en su momento la formación naranja le quitó al PP. Podéis votarnos los que queréis tener garantizado que no apoyaremos a Sánchez y os sentís incómodos con el PP. El ministro Ábalos hombre de confianza de Sánchez, les ha criticado que estén dispuestos a pactar con la ultraderecha y no con la socialdemocracia. Al ministro Ábalos se le podía responder que Sánchez prefirió pactar con los ultraindependentistas.

¿Qué significa esa promesa hecha por Ciudadanos de no pactar con Sánchez? Si el resultado fuera el que en este momento pronostican las encuestas, eso significaría que Sánchez necesitaría a Podemos, a los independentistas catalanes, al PNV y a Bildu. Otro gobierno Frankestein.

Por lo demás, en la pre-campaña no ha ha habido muchas más novedades. Es decir el Gobierno, los ministros, han seguido utilizando su cargo para hacer propaganda electoral.

La ministra Delgado, la ministra de Justicia, la inventora de la derecha trifálica, famosa por sus conversaciones con el comisario Villarejo ha asegurado en Radio Nacional que no iba a decirle al juez Marchena que preside el Supremo si tenía que suspender o no el juicio por le proces con motivo de las elecciones. No iba a decirle lo que tiene que hacer, pero se lo ha dicho. Le ha recordado que hay personas en prisión preventiva.

¿Ha querido sugerir la ministra que el juez debe seguir con el juicio para que haya sentencia cuanto antes? ¿Ha querido sugerir que hay que dejarlos en libertad a los políticos presos? No ha habido repregunta. En cualquier caso la ministra no ha respetado la independencia judicial.

Su compañero de gabinete, todavía ministro de Interior, también ha hecho pracampaña valorando como se desarrolla el juicio y proponiendo un cambio para que los partidos políticos no puedan ser acusaciones populares como lo son en este juicio.

La prudencia aconsejaría que el ministro del Interior, por respeto a la separación de poderes, no dijera qué reglas hay que cambiar de un partido que está ya en marcha. Y para terminar la ministra de Trabajo, la ministra Valero, ha hablado todavía de hacer parte de la contrareforma laboral.

¿Cómo quiere la ministra de Trabajo hacer la contrareforma laboral a base de decretos? El tiempo se le ha acabado, pero los ministros han aprendido de Sánchez que un ministerio y una televisión pública son el mejor instrumento de propaganda.