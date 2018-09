De Haro a las 17h: "Uno de cada diez españoles no pueden encender la calefacción. Eso es pobreza energética"

Tiempo de lectura: 1



Estamos esperando un anuncio de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para hacer frente a la subida de la luz y para resolver la pobreza energética. La pobreza energética es un asunto serio en nuestro país. Ahora mismo no pasa nada, pero cuando avance el otoño empezará a hacer frío y será necesario encender la calefacción. En diciembre y enero la calefacción se hará imprescindible, sobre todo, en el centro de España. ¿Sabes cuántas personas no pueden encender la calefacción porque no tienen dinero para pagar el recibo de la luz? Pues nada más y nada menos que uno de cada diez españoles no pueden encender la calefacción. El Gobierno de Rajoy aprobó un el bono social que no ha acabado de resolver el problema. En este momento, hay menos de un millón de beneficiarios que se estén beneficiando de él. Muchas familias desconocen los descuentos, la burocracia que las comercializadoras requieren a sus clientes complica los trámites. Y además, no se tiene en cuenta la potencia contratada. Es muy fuerte tener que pasar el invierno sin calefacción.