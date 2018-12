De Haro a las 17h: "El problema no es la muerte digna, sino vivir dignamente hasta el último segundo"

Tiempo de lectura: 2



Esta mañana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad, el informe de la ponencia sobre la ley de muerte digna. Un paso más para que salga adelante una ley de cuidados paliativos que nos hace muy falta en España. Lo que va regular esta ley de muerte digna y la eutanasia son dos cosas totalmente diferentes. Los cuidados paliativos se refieren a la atención de los pacientes que ya no tienen cura y la eutanasia es provocar la muerte. Cesár Nombela, ex presidente del Comité de Bioética. Los cuidados paliativos son algo muy diferente a la eutanasia, pero el PSOE y Ciudadanos han acabado vinculándolos. El PSOE, en principio, va a apoyar la ley de cuidados paliativos a cambio de que Ciudadanos apoye la ley de eutanasia del PSOE. Aunque parece que eso puede cambiar. En Ciudadanos hay un médico, ahora metido a diputado, que tiene mucho sentido común y que es el que ha impulsado esta ley de paliativos. Francisco Igea que es como se llama este diputado, ha explicado siempre. Lo que no es comprensible es que siendo Igea un hombre tan razonable, Ciudadanos en principio esté dispuesto a apoyar la eutanasia. Pero hoy ha habido una buena noticia porque el propio Igea ha asegurado que a lo mejor ese apoyo a la eutanasia de Ciudadanos se reconsidera por la falta de un regimen de paliativos común a toda España. Pues eso sería una formidable noticia. En cualquier caso necesitamos una ley de paliativos. España se muere mal porque se sigue muriendo con dolor innecesario, con sufrimiento innecesario, y se sigue muriendo mal porque muchos de nuestros ancianos siguen muriendo atados, bajo toneladas de neurolépticos…Todos tenemos una fecha de caducidad; la única diferencia entre quien está sano y quien tiene una enfermedad sin remedio es que a este le han dicho cuál es la fecha de caducidad. Pero saber esa fecha de caducidad es importante porque la gente en esos tiempos decide cosas, decide despedirse de una manera, decide organizar su tiempo. Queda mucho por hacer para que la muerte no sea un tabú, para que esté acompañada, para que sea otro momento de la vida. El problema no es la muerte digna, el problema es vivir dignamente hasta el último segundo