De Haro a las 17h: "¿Nos va quitar la nueva revolución digital el empleo?"

Hace unos meses Pilar Cisneros y yo mantuvimos una estimulante conversación con algunos robots en la Universidad Carlos III.

Entre ellos, una robot femenina de compañía, pero también conocimos a prototipots de robots que estaban diseñándose para a sustituir tareas que hasta ahora hacemos los humanos.

Hoy es uno de mayo, el día del trabajo. El paro es uno de los asuntos que más nos preocupa a los españoles, no es para menos, estamos en el 14 por ciento. Nos preocupa el empleo del presente, y el empleo del futuro. No es para menos, estamos en plena revolución digital. ¿Nos va quitar la nueva revolución digital el empleo? Lo que dicen todos los expertos es que no todo va a ser igual. No podemos seguir funcionando con los esquemas formativos y de relación de producción que hemos tenido hasta ahora. Cuando se produjo la primera revolución industrial ya hubo mucha gente que fue muy pesimista Marx decía que las maquinas iban a sustituir a las personas y que eso iba a ser el final del capitalismo. Luego están los superoptimistas que aseguran que en los últimos diez años el cambio tecnológico generó entre 2000 y 2010 trabajo en 27 países. Lo que sabemos es que en los últimos cien años el progreso técnico no ha destruido empleo, el paro está en el mismo nivel que en 1901, pero en este tipo ha habido un importante aumento de la productividad, lo que ha permitido subir la renta per capita y todo eso mientras aumentaba la población. En este siglo las horas de trabajo han bajado, a finales del siglo XVIII se ha pasado de 60 horas de trabajo a la semana a menos de 40.

¿Esta vez va a ser diferente? Los estudios que se han hecho hasta ahora lo que revelan es que los robots aumentan la productividad y los salarios, reducen el precio final, pero reducen el empleo menos cualificado. El porblema pues de la robotización es para los traajadores que realizan tareas rutinarias. Los trabajadores que tienen menos formación y son los que más sufren. Sin embargo, los que están más formados y tienen más habilidades abstractas tienen más oportunidades y ganan más. ¿Aumenta la robotización y la digitalización de la desigualdad social? También en este caso hay disparidad de opiniones entre los expertos. Lo que de momento está claro es que la robotización nos obliga a formarnos más y que no podemos quedarnos de brazos cruzados porque hay todo un mundo que está desapareciendo.