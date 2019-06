De Haro a las 17h: "¿Hasta dónde está dispuesto a llevar la amenaza el PSOE?"

Tiempo de lectura: 2



"El lunes 29 de abril, después de las elecciones generales, Ábalos, con poco horas de sueño, se fue a Tele 5 para comentar los resultados electorales. Como es lógico le preguntaron aquella mañana qué apoyos buscaría para la investidura, no quiso hablar de la entrada de Podemos en el Gobierno, como no ha querido hablar hasta ahora y no quiso hablar de conseguir la investidura con el apoyo o con la abstención de ERC.

Dijimos que no íbamos a entrar por ahí y no vamos a entrar aseguró esa mañana Ábalos. Hoy ha dicho todo lo contrario. Abalos ha abierto la puerta a que Sánchez sea investido con la abstención de ERC.

Todos los diputados cuentan lo mismo, pero todos los diputados no deben merecer la misma consideración para un partido verdaderamente constitucional. Los diputados de ERC son unos diputados que siguen defendiendo una secesión de Cataluña, la desobediencia, un referendum inconstitucional. El volantazo, real o fingido de Ábalos, contempla también ahora que Podemos entre en el Gobierno.

En Valencia, los socialistas firman esta tarde un acuerdo para que Podemos entre el Gobierno con Compromis.

Lo que ha sucedido es que el PNV, en esa ronda de conversaciones, ha exigido gobernar con Geroa Bai en Navarra, y UPN ha exigido que gobierne Navarra Suma. No tiene apoyos suficientes. ¿Por qué hace estas declaraciones Ábalos? Pues seguramente porque en un giro táctico quiere meter presión a Ciudadanos y al Partido Popular para que se abstengan.

¿Es solo una amenaza? Que es una amenaza es evidente. Es decir, yo no tengo los apoyos suficientes, si no me dais la abstención, me la busco en Esquerra y meto a Podemos dentro del Gobierno. Es una amenaza, es una presión para Ciudadanos y para el PP.

¿Hasta dónde está dispuesto a llevar la amenaza el PSOE? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha vuelto a haber guiños al independentismo. El último guiño es el de la Abogacía del Estado, que en contra de lo que ha manifestado la Fiscalía, está dispuesta a apoyar la petición de que Oriol Junqueras vaya a recoger su acta de eurodiputado, que eso es paralizaría el juicio, que en estos momentos está terminando en el Tribunal Supremo.

Presión, jugada táctica, pero con guiños al independentismo. ¿Está dispuesto a gobernar con la abstención de Esquerra? Quizás sí.

¿Qué tendrían que hacer Ciudadanos y el PP? Ya lo hemos dicho aquí: es mejor una abstención para moderar a Sánchez que no echarlo en manos del independetismo. Ahora sí, a un precio alto, exigiéndole que no tenga trato alguno con el independentismo, exigiéndole una serie de medidas económicas y exigiendo que Podemos no esté en el Gobierno".