De Haro a las 17h: "¿Estamos acercándonos a otra crisis?"

EL BCE ha tomado hoy una decisión que afecta muy directamente a nuestros bolsillos. EL BCE quería empezar a subir los tipos de interés, el precio al que presta el dinero a los bancos. Ese precio está al cero por ciento. Pero no solo eso, también ha decidido poner en marcha una tercera ola de liquidez para los bancos. Estas olas de liquidez ponen más dinero a disposición de los bancos, lo que debe servir para el que dinero sea más barato para los ciudadanos de a pie. Esto en principio tendría que ser una buena noticia. Si hay más dinero en circulación, será más fácil para las empresas crear empleo y que todos sigamos creciendo.

El problema es que esta es una decisión que toma el Banco Central Europeo porque se ha dado cuenta de que la economía europea este año en el que estamos va a crecer mucho menos de lo que pensaba. Hasta ahora las previsiones hablaban de un crecimiento del 1,7 por ciento y en pocas semanas ha decidido revisar esas previsiones hasta el 1,1. Mucho.

¿Qué está pasando? Hay quien advierte de que incluso puede producirse una nueva recesión, los economistas hablan de recesión cuando durante seis meses seguidos la economía no crece sino que decrece. ¿Qué está pasando? ¿Estamos acercándonos a otra crisis? ¿Como nos va a afectar?

Lo que está pasando es que Europa aunque parezca muy grande es muy pequñita frente a las dos grandes potencias que son China y Estados Unidos. Y Europa, especialmente Alemania, le vende sus productos industriales, a estas dos grandes potencias. Vendemos poco porque hay dos nacionalismos enfrentados. Y a eso hay que añadir el brexit, y a eso hay que añadir que Italia es un desastre, que no crece y que está gobernada por un populismo que no quiere hacer las cuentas con la realidad. España, de momento se mantiene casi como una isla, lo ha dicho la economista jefe de la OCDE. Laurence Boone,economista jefe de la OCDE

"España está resistiendo la 'tormenta' mejor que Italia o Alemania"

Por ahora vamos a crecer el doble, pero claro no estamos aislados, y no es momento para hacer tonterías con la política económica.

¿Cuál es la mejor manera de evitar otra crisis? Lo mejor que ese nacionalismo que afecta a todo el planeta presionara menos, que China y Estados Unidos firmaran la paz, que el Brexit se negociara bien o que no hubiera brexit. En 2012, cuando estábamos en plena crisis y empezamos a salir del agujero en Europa el BCE se equivoco porque subió el precio del dinero y nos metió otra vez en el hoyo. Eso parece que no va a suceder. Pero Europa está muy débil tiene una moneda común pero no una política común. La solución para cada país es diferente. Alemania tiene que gastar más, Alemania es demasiado ahorradora. Francia tiene que gastar menos, pero los franceses como se ha visto en los últimos meses no está dispuesta a aceptar lo que necesita como el comer: un Estado no tan grande y menos gasto público. Y nosotros ¿Qué necesitamos, más o menos gasto público? Necesitamos tirar de más gasto o cumplir seriamente los criterios de déficit? Nosotros en ese momento necesitamos, primero estabilidad política. No necesitamos una contrarreforma laboral por decreto ley. No necesitamos aumentar nuestra deuda que nos ha costado mucho trabajo reducirla. No necesitamos dar la nota, nos tienen que percibir como un país estable, con un rumbo claro. A lo mejor podemos gastar más y no estar obsesionados con el recorte del déficit, pero no podemos gastar como está gastando el Gobierno de Sánchez, siguiendo solo criterios electoares, sin un plan claro.