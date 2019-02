De Haro a las 17h: "Este puede ser el Gobierno más breve de la democracia"

Tiempo de lectura: 2



Hoy es un día para apuntar en el calendario. Hoy 13 de febrero, rechazados en el Congreso el proyecto de presupuestos, el que puede ser el Gobierno más breve de la democracia, el que puede ser posiblemente el peor Gobierno que hemos tenido hasta ahora, en competencia directa con Zapatero, se va a ver obligado a convocar elecciones.

Hoy es un día para apuntar en la agenda porque este 13 de febrero hemos escuchado en el juicio del proces que se sigue en el Tribunal Supremo las intervenciones rotundas de la fiscalía que han desmontado paso por paso todas las falacias de la propaganda independentista.

Pero esta tarde también es noticia que Green Book, una de las películas favoritas de los oscar, sigue en las pantallas de nuestros cines.

Green Book es una película basada en una historia real. La historia de dos hombres con indentidades muy diferentes, con una procedencia social muy dierente que se convierten en amigos gracias a un viaje por el deep soutd de los Estados Unidos. Es la historia de un negro y de un blanco.

El negro es un pionista solitario, refnadísimo, un hombre sensible y herido, con grandes problemas de identidad, porque no pertenece al mundo de los blancos, porque no pertenece al mundo de los negros, porque no pertenece al mundo de las personas normales. Es un hombre solo.

El blanco es un italiano americano sin cultura, con una fuerte pertenencia a su gente, a su cultura, buen padre de familia, buen esposo. El blanco hace de chofer del negro por un sur de Estados Unidos que se muestra racismo.

Lo más bonito de la película es que las dos sensibilidades, las dos historias, los dos mundos tan diferentes se encuentran. Y como acabamos de escuchar en el corte de esta escena el sibarita negro solitario acaba comiendo pollo frito con las manos, algo que nunca había hecho, y abriéndole su corazón al blanco italoamericano. El blanco italoamericano acabará apreciando la música, y utilizando las palabras del negro para decirle a su mujer, a través de su cartas cuando la quiere.

La historia sucede en los años 50, pero es una historia de hoy, de un tiempo en cada vez es más difícil saber quienes somos, a quien pertenecemos, un tiempo en el que las identidades cada vez son más cerradas ey más conflictivas. Lo bonito de esta historia es que los dos personajes siguen siendo ellos mismos pero son más ellos mismos en la relación con todo. Green Book, una gran historia.