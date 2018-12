De Haro a las 17h: "¿No hay nada que regenerar en el PSOE de Andalucía?"

Continúan los cuentos de las andaluzas. La cigarra Susana, que no ha almacenado votos, le va a cantar a la hormiga de Ciudadanos para repetir elecciones

Tiempo de lectura: 1



Estamos contando esta tarde el cuento de las elecciones andaluzas. A las 3 hemos contado la historia del sapo de Ciudadanos, un sapo importante, brillante, que se ha convertido en un persona decisivo, pero que corre el riesgo de hincharse demasiado. Hemos contado también la historia del lechero Sánchez que hizo unas cuentas locas sin tener en cuenta que iba perdiendo votos por sus guiños al inpependentismo. Se lo ha explicado al lechero Sánchez Alfonso Guerra. Ahora hay que contar la historia de la Cigarra. Susana, que podría ser cigarra, se pasó el verano cantando mientras la laboriosa hormiga trabajó almacenando votos. Susana desde 2015 ha dedicado escasas o nulas energías a la gestión de los problemas sanitarios, educativos y económicos que tiene la Comunidad Autónona, que son muchos. La política es resolver problemas, mejorar la vida de las personas. Susana ha resistido en los últimas horas la pretensión que tiene Sánchez de quitarla de en medio. Ella dice que no tiene nada que regenerar. ¿No hay nada que regenerar en el PSOE de Andalucía? La cigarra Susana que no ha almacenado votos le va a cantar a la hormiga de Ciudadanos para que no apoye el cambio y provoque una repetición de las elecciones.