De Haro a las 16h: "¿Tiene Puigdemont planeado presentarse en España?"

¿Se acuerdan de cuando Puigdemont abría día tras otro todos los programas de radio? ¿Cuando todo estábamos pendientes de sus palabras, de sus gestos? Pues ahora vuelve a la carga, vuelve a la carga, porque estamos en campaña electoral. Vuelve a la carga él y vuelve a la carga Torra que siempre ha sido un administrador de fincas. Pero claro ya nada es igual. Ya nada es igual porque llevamos muchas jornadas del juicio del proceso de secesión y sabemos mucho de Puigdemont. Sabemos que a pesar de las advertencias de violencia siguió para adelante.

Puigdemont, que es cabeza de lista del PDECAT con las europeas y que compite con el cuchillo en la boca con ERC, ha asegurado esta mañana que si obtiene el acta de eurodiputado, que la va a obtener, España no le puede impedir serlo. Puigdemont puede ser elegido pero tiene que venir a España, según la ley, a recoger su acta, y a jurar la constitución. Esta mañana ha anunciado que vendrá

No sabemos lo que está planeando el fugado de la justicia. Invoca la inmunidad que le daría su condición de diputado. ¿Tiene Puigdemont planeado presentarse en España? Ya hemos visto que en otras ocasiones ha conseguido burlar la justicia. Recordemos la eurorden fallida en Bélgica y en Alemania. ¿Lo conseguiría esta vez? Desde luego si consiguiera retirar su acta sería difícil echarle el guante. Por eso los servicios de inteligencia y los jueces tendrían que estar más listos que otras veces. Para saber cuándo entra en España para que la detención ordenada por el juez fuera antes de que retirara su acta.

Puigdemont, como se ha visto en la elaboración de las listas del PDECAT, quiere acabar con todo nacionalismo catalan que no sea radical. Y su administrador de la finca TORRA, seguro que por encargo de Puigdemont, ha anunciado que va a desobedecer la orden de retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos, la orden viene de la JEC que ayer dio un plazo de 48 horas. Elsa Artadi

La JEC mandó un requerimiento al actual consejero de Interior. Le ha contestado Torra con una carta infumable, buscando la confrontación. Torra, que desde que fuera investido president de la Generalitat hace casi año, ha gesticulado mucho, pero ha desobedecido poco, porque en realidad Torra no hace nada, estaría cometiendo una desobediencia que la JEC no puede corregir porque no tiene policia judicial. La JEC tendría que recurrir a los jueces para que el espacio público catalán, que ha sido desde años dominado por símbolos de menos de la mitad de Cataluña, vuelva a ser neutral.