De Haro a las 16h: "¿Por qué tiene tanto miedo a la libertad este Gobierno?

El Estado ha decidido que lo que piden los padres no cuenta, que hay que dedicar el dinero a un nuevo o viejo colegio de gestión pública, aunque a los padres no les guste ese colegio.

Imaginanemos una ciudad cualquiera, un pueblo cualquiera de España. En un barrio pobre, un grupo de padres han decidido levantar un colegio en su barrio. Les gusta la educación, quieren educar a sus hijos a su modo, dentro de la ley, según los planes de estudio oficiales, sin crear un gueto. Esos padres con esfuerzo consiguen suelo del ayuntamiento, construyen un colegio, buscan profesores a su gusto y solicitan un concierto a la Comunidad Autónoma. Un concierto significa que un colegio pertenece a la red pública de enseñanza. Es público, pero no es gestionado directamente por el Estado que paga a los profesores. Ese colegio cumple con las normas que ha establecido el Estado, ese colegio sale más barato que los colegios que gestiona el Estado. Ese colegio permite educar a los hijos como quieren sus padres. Ese colegio funciona bien, tiene éxito, tiene una gran demanda social. Pero de pronto los padres se quedan sin plaza. El Estado ha decidido que lo que piden los padres no cuenta, que hay planificar y dedicar el dinero a un nuevo o viejo colegio de gestión pública, aunque a los padres no les guste ese colegio. Eso es exactamente lo que ha anunciado la ministra Celaá en el Congreso. ¿Por qué tiene tanto miedo a la libertad este Gobierno?