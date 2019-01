De Haro a las 16h: "Torra ha amenazado con una crisis de Gobierno si el PDCAT y ERC apoyan los presupuestos"

Tiempo de lectura: 2



Andalucía hacia el cambio. Esta tarde, después de las consultas oficiales en el Parlamento Andaluz, Moreno Bonilla va a ser el candidato. Cambio de Gobierno y quien sabe si habrá cambio en el PSOE andaluz. La noche del 2 de abril fue una noche agridulce para Pedro Sánchez, el PSOE se quedaba sin Junta de Andalucia, pero Susana se quedaba sin Gobierno y eso es muy dulce para Sánchez, que sin duda maniobrara para ganarle la última batalla a su gran rival: veremos dentro de poco como Sánchez saca su artillería para mandar a Susana a casa. De momento, el Gobierno de Sánchez intenta hacer de la necesidad virtud y convertir el relevó en Andalucía en un pacto oscuro del PP con las fuerzas de la ultraderecha. Para demonizar al PP la ministra Batet ha intentado esta mañana explicar lo inexplicable. Para demonizar al PP hay que intentar convencer a la opinión pública de que el pacto de Sánchez con los independentistas y con Bildu es más legítimo que el pacto con Vox. Mira que es difícil, ¿verdad?. Pues a pesar de todo la ministra Batet lo ha intentado. Por mucho que se empeña la ministra no es fácil comprar la mercancía escacharrada. En las 20 y tantas peticiones de Tarda a Sánchez en Barcelona hay un referéndum con mediadores internacionales en los 37 puntos pactados por el PP y Vox lo más ultra es luchar contra el turismo sanitario. El Gobierno de Sánchez necesita un VOX muy radical que de momento no está en lo pactado para blanquear el pacto con los independentistas para sacar adelante los presupuestos. A juzgar por las declaraciones de Torra de esta mañana el acuerdo entre independentistas y Sánchez para que, al menos las enmiendas a la totalidad al presupuesto, no salgan adelante, debe estar avanzando. Porque Torra ha amenazado con una crisis de Gobierno si el PDCAT y ERC apoyan los presupuestos a sus espaldas. Ya el solo hecho de que Torra haya amenazado con una crisis de Gobierno si los dos partidos que le han hecho president llegan a un acuerdo con su consentimiento es una muestra de debilidad. Tarda, de ERC, que siempre ha sido partido de un acuerdo con Madrid, decidirá por si misma. No estaría nada mal que alguna vez de verdad ERC decidiera por su cuenta, se separara de Puigdemont y de Torra, y de una vez por todas concretara lo que se siempre anuncia: la renuncia a la secesión.