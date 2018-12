De Haro a las 16h: "¿Lleva acaso razón Susana Díaz al hablar de pacto de la vergüenza?"

Tiempo de lectura: 2



El PSOE ya está en la oposición en Andalucía. El cambio ya ha comenzado. Esta mañana se ha elegido a una presidenta del Parlamento andaluz de Ciudadanos, Marta Bosquets y la mayoría en la mesa del Parlamento ya es para las tres fuerzas del cambio, para el PP, el PSOE y Ciudadanos. Susana Díaz ya está en la oposición y ha querido demonizar el pacto entre el PP; Vox y Ciudadanos. Ha recordado que ella ganó las elecciones y que el pacto es vergonzante. El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha hablado de traición a España. El mensaje que demoniza el pacto del cambio en Andalucía porque cuenta con el apoyo de Vox hace mella en Ciudadanos. El líder de Ciudadanos Juan Marín sigue intentando hacer creer que no ha llegado a un acuerdo con VOX. Es verdad que Marín no ha negociado directamente con Vox, pero si a estas horas hay una presidenta del Parlamento de Andalucia de Ciudadanos es porque ha sido elegida con los votos de VOX. Y si Ciudadanos va a entrar en el Gobierno de Andalucía será porque Vox vote a Juan Manuel Moreno. Ciudadanos intenta que no se le identifique con Vox. ¿Lleva acaso razón Susana Díaz al hablar de pacto de la vergüenza? El pacto para la legislatura de PP y Ciudadanos, al que se va a sumar VOX esta contenido en 90 puntos. 90 puntos que apuestan por la libertad de enseñanza, por el protagonismo social, que se comprometen a desarrollar la ley de igualdad y de lucha contra la violencia machista que aprobó el PSOE. Vox para votar hoy Marta Busquets y para votar en su momento a Juan Manuel Moreno asume un pacto que contradice, por ejemplo, sus posiciones sobre cómo responder a la violencia machista. En política, lo que cuenta no es la ideología o el programa de máximos que cada partido defiende, sino el programa concreto y cómo ese partido resuelve los problemas. Ciudadanos no debiera tener ningún complejo en llegar a acuerdos con quien sea si eso facilita un cambio necesario y si los pactos incluyen políticas plenamente constitucionales. Un partido bisagra es un partido bisagra. Hoy ABC publica una encuesta que atribuye a PP, Ciudadanos y Vox cuatro puntos más que a la iquierda para las elecciones municipales. No parece razonable que con esta ventaja, por complejo o por cálculo, Ciudadanos no facilite mayorías de cambio.