De Haro a las 15h: "Seguimos teniendo unos horarios del siglo XIX"

"Acaba hoy la ronda de contactos del Rey con los partidos políticos. A las seis está previsto el encuentro de Felipe VI con Pedro Sánchez, que salvo imprevistos va a ser el candidato a la investidura. Esta mañana ha estado en Zarzuela Laura Borras, de JCXAT, el partido de Puigdemont. Borras ha dicho que han tenido una conversación educada. Y ha sido educada porque Felipe VI es muy educado porque ella ella le ha dicho cosas muy poco educadas, que no son verdad y que no son constitucionales: por ejemplo que en Cataluña no hay rey. Para lo que cuenta, JXCAT apoya al investidura de Sánchez al no sustituir a sus diputados suspendidos.

Shakira ha declarado esta mañana en los juzgados de Esplugues de Llobregat por un presunto fraude a Hacienda de 14 millones y medios de euros Cuando se es una artista de fama como Sakira se puede ganar mucho dinero y se puede defraudar mucho a Hacienda. Para la mayoría de los mortales una dura jornada laboral no da por tanto. Y además nuestras jornadas laborales son poco flexibles. El INE ha hecho público hoy su habitual estudio sobre la conciliación entre vida familiar y laboral y resulta que casi la mitad de los trabajadores españoles no pueden modificar su horario de trabajo para asumir las responsabilidades que tiene contraidas en el cuidado de otras personas. La mitad de los trabajadores en España no puede empezar antes para recoger a los niños a la salida del colegio o para atender a un padre o una madre que sale del centro de día en el que le están atendiendo. Y todavía tenemos que alegrarnos porque algo hemos mejorado.

Las estadísticas europeas nos dicen desde hace tiempo que España es uno de los países con los horarios menos flexibles. A eso hay que añadir que un 45 por ciento de padres con hijos tienen jornada partida, lo que implica que las horas que pueden pasar con sus hijos son muy pocas. Las mujeres son las que más pagan por esta situación aunque algo está cambiando.

Estamos en plena revolución digital, la llaman la cuarta revolución industrial, el 75 por ciento de la actividad española es de servicios y, sin embargo, seguimos teniendo unos horarios del siglo XIX. Es un problema cultural. No es solo que tengamos una cultura machista, es que tenemos una cultura empresarial en el que el modelo, la imagen de persona productiva y de éxito, es la persona sola, la persona que vive por y para el trabajo, que no se ocupa más de que sí misma. Este es un patrón machista, pero atención porque voy a decir algo políticamente incorrecto: es el patrón cultural de cierto tipo de feminismo. Más de la mitad de las mujeres españolas de entre 45 y 49 años que no han tenido hijos los hubiese querido tener. Sin flexibilidad en los horarios no es posible".