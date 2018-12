De Haro a las 15h: "¿Para qué quiere una cita Sánchez si el independentismo solo habla de autodeterminación?"

Tiempo de lectura: 1



Miguel Ríos acaba de ofrecer un concierto con el que ha querido despedirse de sus seguidores. El gran rockero granadino sigue metiéndole mucho talento a una de sus más concidas baladas. Dame una cita no es ya solo uno de los temas inmortales de Miguel Ríos. Se ha convertido también en la banda sonora del Gobierno de Sánchez, que le pide una cita a Torra no para ir al parque sino para celebrar una reunión antes del Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre. La ministra Batet, la ministra territorial, se parece a Miguel Ríos en concierto. Todavía hay tiempo, por favor dame una cita. ¿Para que quiere una cita Sánchez si el independentismo solo quiere hablar de autodeterminación? Los de ERC, que son los más blandos, a través de su portavoz Marta Villalta, han pedido que se hable de autoderminación y presos. Eduard Pujol, portavoz del PDECAT insiste en que hay que hablar del referéndum. Con la insistencia en pedir una cita el Gobierno convierte a Torra en un pretendido, Sánchez al pedir insistemente una reunion a Torra lo ha convertido en capitán general. Con quien tiene que reunirse Sánchez es con los representantes de los partidos constitucionalistas para estudiar como afrontar la crisis provocada por un Torra que ha decidido volver a la casilla de salida de hace algo más de un año. Con los partidos constitucionalistas y con su propio partido porque aumenta la incomprensión entre los socialistas con lo que está haciendo Sánchez con el independentismo. Batet ha asegurado que los socialistas están todos de acuerdo. Es exactamente lo contrario. La insistencia de Sánchez en pedirle una cita a Torra es una fábrica de ex votantes socialistas.