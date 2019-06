De Haro a las 15h: "Nos gusta Nadal porque se inclina ante quien ha sido derrotado"

Tiempo de lectura: 2



"Nadal vuelve a Mallorca para descansar antes de Wimblendon. ¿Por qué nos gusta Nadal? Porque gana, porque nos gusta ver a un tenista español, maduro. Porque ha levantado ya doce veces la Copa de los Mosqueteros, Porque ayer le veíamos correr hasta el último rincón de la pista, le veíamos jugar con mucha cabeza, sin corrrer riesgos inncesarios. Porque nos gusta la potencia y la inteligencia juntas. Porque lo hemos visto adaptarse y superar las adversidades. Porque hemos visto como un tenista veterano ha aprendido, ha cambiado su forma de jugar.

Nos gusta Nadal porque gana, pero nos gusta cómo gana. Ayer, apenas unos segundos después de batir al austriaco Thiem, le felicitaba y aseguraba que no le importaría perder con él.

Nadal acaba de ganar y se inclina ante su rival que no enemigo. Nos gusta Nadal porque es como el general Spinola en el cuadro de las lanzas de Velázquez, que se inclina ante quien ha sido derrotado y le entrega las llaves de Breda. Nadal ensalza al vencido. Y habla ya, poco después de haber ganado, de la posibilidad de perder, no me importaria perder contra ti, Thiem, dice Rafa. Nadal no se aferra al trofeo que acaba de obtener. Nos gusta por eso Rafa, porque nos gustaría saber ganar así, con magnanimidad, de forma desapegada: hablando de una posible derrota cuando tienes 18 Grand Slams y estás solo a 2 para alcanzar a Federer.

Nos gusta Nadal porque gana, por cómo gana, y casi más, porque le hemos visto perder. Y nos gusta como pierde y como no se olvida y no censura los fracasos. Porque Nadal no encaja en esa imagen infantil de un héroe que no conocer la adversidad ni el dolor. Rafa habla abiertamente de lo duro que fue aquel momento de 2005 en el que le diagnosticaron una lesión en el pie o de las lesiones que ha sufrido ultimamente.

Nos gusta esta manera de perder y de ganar, y por eso espíamos como vive Nadal la vida. Y él lo cuenta sin pudor.

Yo solo trato de hacer mi camino. Nadal explica que su secreto para vivir así, para ser humilde, es haber recibido una buena educación y personas que le acompañan".