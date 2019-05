De Haro a las 15h: "Andalucía tiene un problema educativo muy serio"

Tiempo de lectura: 2



"Hoy buena parte de la actualidad política está dominada por las reuniones cuasipresdenciales que se ha montado Sánchez en Moncloa. Reuniones que a Sánchez le vienen muy bien porque sigue en campaña y reuniones que a los demás tampoco le vienen mal. Reuniones de las que no va a salir nada, reuniones de postureo.

Mientras los líderes nacionales siguen con el postureo quizás convenga hablar de los problemas reales de España, del problema educativo. Andalucía tiene un grave problema educativo.

Los Gobiernos de los últimos años han dejado una herencia bastante negativa. En Andalucía, a pesar de que algo se ha mejorado en los últimos años,. Un 22 de los jóvenes andaluces abandonan los estudios antes de acabaur la enseñanza obligatoria, lo que es la receta perfecta para tener alta tasas de paro. Lo explicaba hace unos días el nuevo consejero de Educación andaluz, Javier Imbroda, de Ciudadanos

La enseñanza andaluza durante los largos años de Gobierno socialista tuvo un sesgo ideológico muy acentuado. UN sesgo que no facilitó el sistema de conciertos, los Gobiernos socialistas no le tenían simpatía, como no la tiene Sánchez, a los colegios concertados. Los colecios concertados, que son colegios públicos, se diferencias porque nacen de la iniciativa social. La política en Andalucía ha sido hacer a los colegios concertados subsidiarios de los de gestión pública.

Mientras en algunas Comunidades Autónomas hay un 30 o un 40 por ciento de chicos escolarizados en los colegios concertados, en Andalucía solo hay un 20 por ciento. No se han dado con facilidad conciertos en Andalucía y se las ha dotado con poco presupuesto. Al 20 por ciento de los chicos escolariza en concertados dertados se les daba un 10 presupuesto total.

Durante los gobiernos socialistas en Andalucía a los padres se les ponía muy difícil para que los padres pudieran elegir colegio. Hoy el Gobierno andaluz ha iniciado un cambio interesante. El Consejo de Gobierno ha estudiado un cambio para el sistema de zonificación que era absurdo porque a veces en Andalucia no se lleva al colegio más cercano. También se va a flexibilizar los requisitos de renta para que la clase media pueda acceder a los colegios concertados Cuanto más puedan elegir los padres mejor. Pero esto es todavía poco para lo mucho que tiene hacer el nuevo Gobierno Andaluz en materia de educación. La politica educativa en Andalucía va ser un termometro del que vamos a estar muy pendiente, porque nos ayudara a entender si la vida real de los andaluces mejora y porque será un contrapunto de lo que haga Sánchez o los nuevos gobiernos autómicos. Para saber dónde está el PP, donde está el PSOE o Ciudadanos".