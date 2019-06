De Haro a las 15h: "El acuerdo del botanic ha reviscolado en Valencia"

Tiempo de lectura: 2



"Últimas horas del que, junto con el juicio del 23-F, sea hasta ahora el juicio más importante de nuestra democracia. Va a quedar visto para sentencia el juicio por el proceso secesionista. Queda la última palabra de los acusados, hemos oído esta mañana los últimos alegatos de las defensas que han negado lo evidente: que hubiera violencia.

Y mientras queda visto para sentencia el juicio continua el pactódromo. Pablo Iglesias está estudiando intensamente valenciano, después de lo que ha sucedido en las últimas horas. Horas después de que el socialista Ximo Puig iniciara el discurso de investidura, se ha anunciado un acuerdo de los socialstas, Compromis y Podemos. Podemos, que se había dado un batacazo en las elecciones y había bajado de 13 a 8 diputados, se mete en el Gobierno. Podemos se hará cargo a partir de ahora de la Consejería de Vivienda y de la Consejería de Transparencia. Además, tendrán una vicepresidencia segunda.

El acuerdo del botanic ha reviscolado en Valencia. Ha reviscolado con Podemos dentro y eso significa la creación de ocho nueve institutos públicos nuevos, o sea un incremento importante de gasto. Con Compromis en el Gobierno de Valencia, los valencianos tendrán una parte del Gobierno, sobre todo el Bloc Nacionalista, partido de Compronis, simpatizando con la causa independentista de Cataluña, tendrán un Gobierno al que no le gusta nada la enseñanza concertada, y tendrán un Gobierno que subvenciona a Raco Catalá, una web en la que se defiende el independentismo calatán y los países catalanes. Pero Pablo Iglesias está aprendiendo valenciano porque Podemos ha conseguido su sueño.

En el pactódromo nacional, Ábalos ha sustituido en la ronda de contactos a Sánchez. Ábalos se ha reunido con Aitor Esteban. El portavoz del PNV le ha dicho que de momento no cuente con los seis votos de los nacionalistas vascos. El PNV se hace esperar hasta el final y si no que se lo digan a Rajoy. Pero las cosas van bien entre los socialistas y el PNV. Los socialistas van a a facilitar que sea Navarra Suma quien gobierne en Pamplona desde el próximo sábado. Bildu no va renovar mandato. Pero en Navarra los socialistas van a seguir intentando llegar a un acuerdo, en contra de la dirección de Madrid con Geroa Bai, el PNV de Navarra. Pero lo decisivo para dar el apoyo a Sánchez no es que el PNV gobierne en Navarra. Ayer ya firmaron un acuerdo los socialistas vascos y el PNV para gobernar en las tres diputaciones forales y en ayuntamientos vascos. Erkoreka dijo sin cortarse que el acuerdo era una buena inversión".