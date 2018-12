De Haro a las 15h: "Este Gobierno no puede seguir a flote después de haber incrementado el diluvio"

Tiempo de lectura: 2



La última versión de Noe es la protagonizada por Russel Crowe. La película interpreta de forma muy libre el relato bíblico. Pero al final hay arca y hay un individuo de cada especie. El diluvio arrecia, el independentismo arrecia, y el PSOE es un arca a la deriva y cada una de las especies socialistas quiere salvar el arca, que no el país de un modo diferente. Arrecia la lluvia. Los cdr ya han convocado una manifestación en Llotja de Mar para el próximo 21 de diciembre, el día del Consejo de Ministros. Los Mossos han deconsejado la Llotja como sede del Consejo de Ministros. Y los sindicatos de Mosos se han encerado en la Consejería del Interior para exigir una mejora de las condiciones laborales. Arrecia el diluvio y cada uno de las familias del PSOE muestra su diversidad. Después de ayer en el Congreso Sánchez mostrara su discurso más duro, hoy su ministra Merixell Batet vuelve a apostar por el diálogo. Esto es lo que decía la ministra Batet esta mañana, casi al mismo tiempo que Lamban, el presidente de Aragon, apostará por la ilegalización de los partidos independentistas como había hecho Page. Lamban apuesta por la ilegalización horas después de Borrell asegurara que la política del ibuprofeno" con Cataluña ha tenido "poco éxito”. Este Gobierno no puede seguir a flote, después de haber incrementado el diluvio. La ilegalización de la que habla Lamban y Page no es posible. La posible ilegalización de los partidos políticos está regulada en la ley de partidos de 2002, elaborada para hacer frente al problema de Batasuna. Esa ley y la jurispridencia del Constitucional deja claro que no es posible ilegalizar a un partido por defender ideas contra la Constitución. Solo es posible cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democrático, por ejemplo, como en el caso de Batasuna, por su vínculo con ETA. Lamban y Page lo saben, lo dicen porque no quieren que el arca de Noe se hunda. El problema es que Sánchez quiere seguir a toda costa en el puente de mando cuando el diluvio ya ha desbordado todo.