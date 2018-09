De Haro a las 15h: "Hay delitos que te hielan el alma. Se trata de un mal incomprensible"

Tiempo de lectura: 1



Esta mañana una noticia nos ha helado el corazón. Un padre presuntamente ha asesinado en Castellón a sus dos hijas y luego se ha sucididado. Parece que con este parricidio el autor quería vengarse después de que su exmujer hubiese denunciado agresiones. Hay delitos que te hielan el alma. Se trata de un mal incomprensible, indescifrable que se ejerce contra los inocentes, contra dos niñas inocentes. Antes de cualquier análisis sociológico, jurídico o político un crimen así requiere pararse un poco. No es una anomolía esta repugnancia, este sobresalto que sentimos ante un atentado contra la vida de estas dimensiones. Ya sé que estas cosas no se suelen decir en público en España pero podemos pedir a quien sepa rezar que rece por ellas. En España hay al año 150.000 víctimas de violencia de género y de violencia doméstica. Es una violencia que cuestiona nuestro modo de vivir, es una violencia que considera que la mujer o el hijo son propiedad de quien lo ejerce, una violencia que no se detiene ante la evidencia de que tu pareja o tu expareja, tu hijo, no te pertenece. Y está claro, por los resultados, que no estamos haciendo lo suficiente.