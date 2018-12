De Haro a las 15:30h: "Hay que estar muy desesperado para que la única puerta de salida sea la muerte"

Tiempo de lectura: 2



Hemos conocido en las últimas horas una estadística sobre las causas de muerte en España. Este es un tema del que se habla poco y es lógico que se hable poco, porque es un tema que no es plato de buen gusto y que retrata las debilidades de nuestra sociedad. Y es que en ese análisis de las causas de muerte. La causa de suicidio es una causa muy importante. Y es que el año pasado, en el año 2017, la muerte por suicidio superó al número de fallecimientos por accidente de tráfico. Hubo casi 3.700 suicidios en España cuando los muertos por accidentes de tráfico fueron algo más de 1.900. Y ya sé que es un tema difícil, pero habrá que abordarlo, porque con razón nos escandalizamos de que falte seguridad vial, de que se acepte que el progreso y la modernidad signifique que muchos tengan que morir en carretera. Es lógico que se haga un trabajo serio para aumentar la seguridad vial. Y nos escandalizamos y queremos contra la violencia machista, porque es conveniente que haya seguridad para las mujeres, pero de la seguridad existencial no hablamos. Porque cuando el número de suicidios es tan alto, entre jóvenes los jóvenes es una cosa realmente trágica. El suicidio representa el 41% de causa de muerte entre los 15 y los 39 años. Esto obliga a preguntarnos: ¿Tan pesada se le hace la vida a algunas personas que deciden quitársela? Si hablamos de seguridad vial, contra la violencia machista, ¿Por qué no empezamos a hablar de seguridad existencial? ¿Qué tipo de sociedad tenemos para que la única solución que vean algunas personas es quitarse la vida? Hay que estar sufriendo mucho, hay que estar muy desesperado para que la única puerta de salida que veas sea la muerte. Ya digo, es un tema difícil, doloroso, pero no podemos mirar para otro lado.