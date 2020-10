De Haro: "El Gobierno tiene una obsesión ideológica contra la concertada y la sanidad privada"

El dato de paro que hemos conocido hoy, el dato de septiembre, es un buen retrato de lo que no está pasando, de cómo la recesión está afectando a la gente-gente. Hay una noticia buena y otra malo en el dato de paro. El mes de septiembre, tradicionalmente es un mes malo para el paro, pero en esta caso se han creado más de 28.000 puestos de trabajo. Se han creado empleos, sobre todo en los sectores que no tienen que ver con el turismo. Buena noticia, se recupera empleo en los sectores que no tienen que ver con el turismo, desde mayo ya se ha creado la mitad de empleo que se destruyó en marzo y abril, los meses duros de la pandemia.

Noticia mala, todavía hay 728.000 personas acogidas a un ERTE; la salida de los ERTEs se ralentizó mucho en septiembre. Son trabajadores del sector turístico. Las empresas en las que trabajan esos trabajadores no han recuperado su negocio, la pregunta es si lo van a hacer. A media que pasa más tiempo la salida del ERTE se hace más difícil. El turismo es sector el que aporta más a la economía española. Mala noticia.