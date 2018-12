De Haro: "El Gobierno ha de garantizar el orden público en Cataluña no sólo cuando hay Consejo de Ministros"

Tiempo de lectura: 1



El Gobierno de Sánchez no quiere piolines. Se lo han contado a la COPE buenas fuentes. Sánchez, por razones electorales, está esta semana beligerante con el independentismo. He dicho que Sánchez está, por razones electorales, beligerante. Y en realidad es una redundancia innecesaria: Sánchez si esta beligerante o pacificador siempre es por razones electorales. Como ya sabes a estas alturas, el Gobierno ha envíado tres cartas a la Generalitat en las que les echa en cara la dejación de funciones de los Mossos en los cortes de carreteras del pasado fin de semana. Todo cuando faltan diez días para la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, con los CDR y Torra asociados para montarla parda ese día. Sánchez está en modo beligerante ma non troppo. En declaraciones a Onda Cero, el ministro del interior Marlaska no ha hablado de enviar a la policía: ha hablado de ir adaptando las soluciones a lo que se vaya produciendo.

Lo malo de Cataluña es que parece que estamos en un eterno retorno. Esto que dice Marlaska se parace mucho a lo que decía la exvecipresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaria cuando le preguntaban por la aplicación del 155 El Gobierno en modo beligerante ma non troppo. Y como, siempre, corrigiéndose. Después de que el minsitro Ávalos dejara la puerta abierta a no celebrar el Consejo de Ministros del 21 en Barcelona, la vicepresidenta ha asegurado que no se puede ceder.