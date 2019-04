De Haro 18h: "Toda Francia parecerse reconocerse en Notre Dame"

Tiempo de lectura: 1



Parece que París entero ha querido reunirse en esta zona, en este corazón en la capital francesa cuando han transcurrido ya 33 horas, falta una hora para que se cumpla el primer día después de que se iniciara el incendio. Y cuando se va a cumplir el primer día, ya hay 600 millones de euros recaudados para la reconstrucción. En la calle se vuelca París que redescubre su catedral y empiezan a llegar las donaciones. Son donaciones importantes. Toda Francia parecerse reconocerse en Notre Dame, que es de todos. Curiosamente en este país este incendio muestra que algo puede ser de todos cuando es de alguien y cuando hay una experiencia o identidad que la sostiene. Siendo de algunos puede ser de todos. Se construyó hace 1.200 años por personas que rezaban el Ave María. Anoche lo oímos. Esta mañana me he encontrado con una de las jóvenes que estaban cantando en ese momento. Me ha contado los sentimientos, las sensaciones que tenía después de que la catedral hubiese ardido. Y también me hablaba de esperanza, porque somos una generación que busa renacimiento. Esta es la expriencia que hizo constuir la catedral.