Fernando de Haro: "Sin el relato veraz y preciso de lo que hizo ETA no hay paz ni libertad"

Este lunes se celebra la Pascua Militar. Esta es una celebración que instauró Carlos III con ocasión de la toma de Menorca a los británicos, realizada por una armada franco-española de 52 navíos en 1782 y fuerzas de Infantería de Marina española. Los británicos nos quitaron Menorca en la Guerra de Secesión y si no se hubiera producido aquella operación, Menorca sería ahora como el Peñón de Gribraltar. Felipe VI y Sánchez se han visto las caras horas después de que la portavoz de Bildu, Merche Aizpirua, dijera que Felipe VI formaba parte de un regimen autoritario y después de que Sánchez no defendiera al Jefe del Estado de los ataques de los herederos de ETA que mañana, con su abstención, facilitarán que Sánchez siguen en Moncloa.

No sabemos qué le habrá dicho Sánchez a Felipe VI, si es que le ha dicho algo en la recepción posterior. La minista de Defensa, Margarita Robles, si ha querido mostrar el respeto al Rey. Bien está que la misnistra en funciones haya mostrado al Jefe del Estado que nos dimos todos los españoles en la Pascua Militar. Pero el daño quedó hecho ayer ante el silencio de Sánchez que blanquea a Bildu. A cambio de su abstención, el socialismo de Sánchez no se enfrenta al discurso de Bildu que no ha perdido perdón por los 900 asesinatos de ETA. Aceptar este discurso supone dar un paso atrás en la tarea de construir un relato preciso de lo que paso en el País Vasco durante décadas. Sin el relato veraz y preciso de lo que hizo ETA en el País Vasco, no hay paz ni libertad. Sin verdad no hay libertad. Bildu nunca permitirá que se cuente la verdadera historia de ETA, lo que supone condenar a los vascos a vivir en la mentira. Lo trágico es que el socialismo español, que tantos muertos puso en la lucha por la libertad en el País Vasco, ahora sea silenciado frente a los herederos de ETA. El Rey ha querido tener palabras de reconocimiento esta mañana a la Guardia Civil que también perdió a muchos de sus hombres en la lucha por la libertad en el País Vasco.

El acuerdo del PSOE con el PNV incluye la retirada de la Guardia Civil de Navarra, de la que ya se negocia en el País Vasco como si estuviera anexionada. Los diputados del PSOe están volviendo a Madrid a estas horas. La dirección del partido no quiere que duerman fuera de la capital para evitar que falte un solo voto. En este momento Sánchez tiene 167 votos a favor y 165 en contra. Un solo voto, un gesto libre como el de Ana Oramas de Coalición Canaria, o de José Maria Mazón, el diputado de Cantabria, que van a votar que no, daría al traste con la investidura de Sánchez. Y los socialistas quieren que sus diputados duerman en Madrid para evitar accidentes, quizás también para evitar ejercicios críticos después del espectaculo que dio Bildu ayer y ERC el sábado.