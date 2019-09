Fernando de Haro: "Sánchez no habría podido dormir con los chicos de Iglesias en el Gobierno"

muy buenas tardes a la gente gente cómo estará el patio que lo último en la precampaña es un rifirrafe cuenta del insomnio y los colchones cómo está el patio easy7 lo hemos contado aquí en copia varias veces anoche Sánchez en la sexta puso esa cara muy solemne que suele poner en algunas ocasiones y aseguró que no habría podido dormir tranquilo si hubiera tenido en el gobierno a ministros inexpertos de podemos controlando la Seguridad Social y la Hacienda Pública presidente del Gobierno y tengo que reconocerle que sería el gobierno que no dormía por la noche. con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquila incluso votantes en el gobierno en los grandes líderes políticos muy poco 4 horas tiempo le ha faltado iglesias para responderle y me largo iglesias a Sánchez que si no duerme bien se cambia otra vez de colchón como hizo al llegar en Moncloa Moncloa para no dormir el colchón de Rajoy lo de que no podría dormir por las noches gobernando con nosotros creo que faltó el respeto a mucha gente a muchos ciudadanos españoles muchas que nos está viendo y cuando un presidente del Gobierno que está en funciones no duerme bien pues puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera además de eso iglesias acusado a Sánchez de mentir porque dice iglesias que le prometió Sánchez la está dando guerra a estas alturas no ha rechazado la entrada de gobierno por razones de responsabilidad o por razones de mantener intacta su conciencia y poder dormir tranquilo si no porque quiere gobernar solo techo Sánchez voy a buscar una operación con podemos en bastantes ocasiones en su libro Manual de resistencia que no escribió él asegura que después de recibir el encargo de la investidura en 2015 se dio cuenta de que el sentir mayoritario de los españoles pedía una cooperación competitiva de las 12 izquierdas para que se retroalimentan operación competitiva nos vemos muy bien que es esto te vamos a ir en su manual de resistencia apuesta por el acercamiento con podemos la investidura 2016 hubiera podido salir adelante iglesias no salió adelante porque esas no quiso en julio todos nos acordamos Sánchez ofreció los Ministerios de Sanidad vivienda y economía social que no son poca cosa no sabemos con esos misterios si hubiera podido dormir Sánchez Sánchez pacto además con podemos un proyecto presupuestos que incluye medidas decisivas relacionadas precisamente con la Seguridad Social Hacienda con las políticas de empleo y con los impuestos y luego transformó esas medidas del presupuesto que no salió adelante en unos decretos leyes que están teniendo un importante impacto en Seguridad Social en las cuentas públicas tienen esos dedos de más de 900000000 de gastos de igual modo el único documento de momento que tenemos de las políticas que quiere hacer Sánchez después del láser es el documento de 370 medidas elaborado para conseguir el voto favorable de podemos y esas medidas tienen un alto impacto en la pública en sanidad suponen una subida de gastos decir que no hay que meter a podemos en el Gobierno para que te quite el sueño en seguridad y en Hacienda además hay una promesa de contrarreforma laboral muy perdida también hecha por un niño podemos podemos no ha entrado en el gobierno pero ya acondicionado decisiones y puede seguir condicionando las en el futuro si el resultado electoral después en noviembre se parece a este por eso es buena noticia que Sánchez aunque sea faltando la distancia de podemos a ver si dura este distanciamiento el socio natural de uso verdaderamente socialdemocratas ciudadanos no iglesias no rejón que pueda parecer frontones