Fernando de Haro: "Sánchez no debería criticar a Iglesias porque gracias a él tiene repetición electoral"

muy buenas tardes a la gente gente a la gente gente yo creo que toda la gente que tengo buena parte de la gente gente hoy en el café que se toman en la oficina en la conversación del metro en la conversación del autobús a comentado lo mismo eh vaya tropa que tenemos eh vaya políticos que tenemos no sabemos cuánta de esa gente gente cuando llegue la ocasión de votar otra vez el 10 de noviembre se quedarán en casa los españoles eso está claro estamos muy desencantados no es para menos con nuestra clase política hasta ahora ese desencanto no se ha traducido en una gran extensión las tasas de participación electoral en España son altas de momento que nos hagan volver a votar ya veremos lo que pasa es tarde seguramente no nos molestara volver a votar pero tenemos una alta de fianza en los por eso lo dicen claramente las encuestas la última encuesta habla de un 85% de desconfianza los políticos y las últimas horas las horas de las horas de esta mañana las ruedas de prensa tras las conversaciones con el rey y la sesión de control de esta mañana en el Congreso seguro que han aumentado esa desconfianza porque porque nos políticos se empeñan en utilizar un lenguaje que no tiene que ver con la realidad que no tiene que ver con los hechos que falta la verdad y no hay nada que genera más de confianza tu lenguaje que no tiene que ver con la realidad no tiene que ver con la verdad ayer Sánchez después de ver al rey aseguro que lo había hecho todo para evitar elecciones lo he intentado por todos los pero nos lo han hecho imposible lo raro es que ayer en Moncloa cuando dijo esto Sánchez no se rompiera el micrófono no se rompieran los objetivos de la cámara que estaban grabando esos planos y el suelo porque decir que ha hecho todo lo que ha podido para evitar las elecciones es tomarnos por no informados si hay una cosa a estas alturas es que la repetición de elecciones ha sido la opción preferida por Sánchez desde hace mucho tiempo Sánchez es el principal culpable de que no haya habido un acuerdo con ciudadanos o con podemos no es de extrañar que las declaraciones que funcionen agosto de 2018 2018 2016 2016 Sánchez convertidor mp3 estos son estas el señor candidato señor Rajoy es en exclusiva tú ya decía en agosto 2016 Rajoy ahora decimos Sánchez pues sí estaríamos contando lo que ha sucedido Sánchez ayer decía que lo he intentado todo y esta mañana el Congreso en el Congreso le ha echado la culpa a todo el mundo iglesias Matiko a Casado le ha acusado de carecer de sentido de Estado y arribera lo ha llamado y responsable bloquear la formación del único gobierno posiblemente para el usted usted usted señalaba con el dedo Sánchez esta mañana iglesias a Rivera y casado de haber impedido un acuerdo para evitar la repetición electoral pero si Sánchez tendría que criticar a iglesias y hay que estar agradecido a iglesias que se ha empeñado en el mismo error que cometió en enero de 2016 cuando existió a cambio de su apoyo a la entrada en el gobierno Sánchez iglesias porque gracias a Iglesias tiene repetición electoral tampoco debería criticar Sánchez a Rivera porque gracias a Rivera y a su no es no Sánchez tiene lo que ha buscado y Rivero que hubiera ofrecido a Sánchez el pacto que ofreció el lunes a última hora no habría repetición electoral Pedro no critiques a Pablo que te han ayudado mucho para lo que siempre has querido repetición electoral