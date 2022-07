Fernando de Haro: "Sánchez apuesta por la máxima desigualdad cuando pacta con independentistas"

Japón es uno de los países más seguros del mundo. No tiene nada que ver con Estados Unidos. El año pasado solo hubo dos incidentes con armas. Japón es uno de los países más seguros del mundo, pero en este momento 125 millones de japoneses se han olvidado de esa seguridad.

Como seguramente ya sabes, el ex primer ministro japonés Abe ha muerto después de haber sido alcanzado por dos balas durante un mitín. El asesino es un antiguo militar. Cuando se producen estos asesinatos sea de una persona en Japón o de miles en Ucrania pensamos que son cosas de un perturbado o de alguien borracho de ideología. Esa es la explicación que le damos a lo que hace Putín o lo que hizo y sigue haciendo, Txapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, que no ha pedido perdón. Pero solo un porcentaje pequeño de los que matan son enfermos mentales. No lo podemos comprender porque estamos acostumbrados a que un buen análisis lo explique todo. Pero el mal existe y es incomprensible.