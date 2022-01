Fernando de Haro: "Rusia tiene que convencerse de que pierde más de lo que gana"

Al ver hace un rato como las agencias de noticia anunciaban lo que ya todos sabíamos: que la Infanta Cristina e Iñaqui Urdargarín deciden interrumpir su relación matrimonial, o sea que se separan o se divorcian, no ve ha venido a la cabeza la imagen de los dos en el juicio Noos, ni las visitas de la Infanta a la prisión, ni otras estampas de la familia del Rey. Me ha venido a la memoria una artículo que escribrió hace unos días Sergio del Molino, el de la España Vacía. Sergio es que un hombre de izquierdas, que no tiene una agencia matrimonial y que no es un predicador de los valores perdidos de Occidente decía que las parejas casadas y heterosexuales van camino de convertirse en algo subversivo. Y con muy buena ironía venía a señalar que el matrimonio estable de personas con diferente sexo no es un delito, ni una muestra de mal gusto o de falta de compromiso con la vida. En esas estamos.