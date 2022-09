Fernando de Haro: "¿Y de quién nos fiamos con la guerra fiscal que se traen los políticos?"

Imagínate que ahora, al salir del trabajo, o ahora que estás en el coche te digo, como si fuera tu cuñado, mira, amigo tú lo que tienes que hacer es estudiar ingeniería, fisica de materiales y hacer un curso especializado para saber cómo se maneja la presión hidrostática. Logicamente me pondrías cara de sota. Y si te dijera: “amigo sin saber de estas cosas no te vas a enterar de si las fugas del Nord Stream, el gaseoducto que trae el gas ruso a Europa , son consecuencia de un sabotaje o no”. Seguramente me dirías que es una exageración y que en el fondo te importa poco si ha sido un sabotaje o un accidente. Pero la cosa tiene su miga porque ahora los alemanes dicen que el gaseoducto ha quedado inutilizado para siempre. Eso significa que se acabó el gas ruso y va a ser más difícil calentarnos. La cosa cambia. ¿Hay algún modo de que tú y yo sin estudiar ingenieria y física, sin irnos al mar báltico sepamos si ha sido o no ha sido un sabotaje? Fiándonos de alguien fiable. Los rusos dicen que no ha habido sabotaje. Pescov portavoz de Moscú.