Fernando de Haro: "Podemos quiere meter cuchara en el nombramiento de los jueces"

A estas alturas todos sabemos que el PP y el PSOE no se han puesto de acuerdo casi en nada desde que una moción de censura mandó a Rajoy a casa. Esa falta de acuerdo, como todos también sabemos, ha provocado que el CGPJ, que no es exactamente el órgano de los jueces, pero como si lo fuera no se haya renovado y lleve dos años de prórroga. El acuerdo es necesario porque hacen falta 210 diputados para elegir a los vocales que salen del Congreso.