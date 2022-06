Fernando de Haro: "Y luego Sánchez se llena la boca hablando de respeto a las instituciones"

"Buenas tardes, a la gente gente:

Cuando era un chaval me asomaba a la sala de estar de mi casa y sonaba esta sintonía. En la tele aparecía un señor con barba y con una pipa rodeado de poetas, sacerdotes, historiadores, filósofos..., gente que sabía de lo que hablaba. Los invitados cambiaban todas las semanas.

Luego supe que el señor de la barba era un periodista que se llamaba José Luis Balvin. Muchas veces no sabía exactamente de qué hablaban sus invitados: oía palabras que muchas veces no entendía del todo, pero me fascinaba que hubiera personas que sabían de lo que hablaban, que hablaban de un mundo mucho más grande que el mío, un mundo interesante. Balvín, que acaba de morir, supo crear un programa de televisión imposible: en el dialogaban gentes de todo tipo de pensamiento, era un programa que no hacía el mundo más pequeño -como muchos programas ahora-, lo ensanchaba. El formato de aquel programa hoy sería impensable, pero el diálogo y los horizontes abiertos y anchos, siguen siendo buenos ingredientes no para la tele, sino para no morir asfixiado.

Sánchez sigue forzando y desvirtuando las instituciones sin ningún tipo de pudor. La Cadena COPE ha podido saber, la redacción de 'La Tarde' ha podido saber, de muy buena fuente que Sánchez ha intervenido para que la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, se dé mucha prisa y obtenga un dictamen rápido y favorable a la Ley Trans, como ya hizo con la presidencia del Congreso o con la Fiscalía. Sánchez suma y sigue.

El proyecto de Ley Trans lleva congelado desde hace un año porque es una iniciativa de Podemos rechazada por figuras señaladas del PSOE y por los grupos feministas. Si el sexo es una convención, si el sexo no es objetivo, no tiene sentido la lucha por la igualdad de las mujeres. Sánchez no ha querido durante muchos meses inclinar la balanza entre el PSOE con sus posiciones de izquierda clásica y el progresismo disolutivo de Podemos.

Eso fue hasta que Sánchez ha cambiado de opinión. Ahora Sánchez quiere aprobar a toda prisa la Ley Trans para que esté lista la semana que viene, el día del orgullo. Y para eso le ha torcido el brazo a los miembros del Consejo de Estado con la ayuda de la presidenta. En el Consejo de Estado hay un Pleno y una Comisión Permanente. La decisión de convocar al Pleno o la Permanente la toma lla presidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Moncloa le dice a Fernández de la Vega que convoque solo la Permanente para tener un dictamen favorable. Y antes de que estén convocados los miembros de la Permanente para la votación, un medio afín, una radio afín, ha anunciado esta mañana que la votación va a ser favorable a la Ley Trans. Luego se le llena la boca hablando de democracia y de respeto a las instituciones".