Fernando de Haro a las 16.00 horas: "Nos hemos vuelto locos con esto de los estudios de los políticos"

"Casado ha quedado limpio de polvo y paja. La decisión que ha tomado la Fiscalia del Tribunal Supremo, oponiéndose a que sea investigado por su master supone, salvo sorpresa mayúscula, la exonoeración de responsabilidad jurídica. Porque los jueces dificilmente tomarán una decisión contra la fiscalía. El caso había llegado al Supremo porque Casado era aforado y la juez que llevaba el caso veía indicios de cohecho impropio y de una prevaricación administrativa. El cohecho impropio es recibir un regalo, esta prescrito. La prevaricación administrativa consiste en que un funcionario dicte una resolucion arbitraria. En este caso la resolución arbitraria sería la del profesor que aprobó a Casado sin ir a clase. No la de Casado. En resumen: lo de Casado pudo estar más o menos feo, pero no es delito. Nos hemos vuelto locos con esto de los estudios de los políticos. Es más que probable que los masters se les regalaran. No es lo mismo un master que una tesis doctoral. Porque la tesis doctoral sirve para hacer carrera academica. En cualquier caso hablemos de tesis o de masters de los políticos, me parece que estamos sacando las cosas de quicio. Y mientras los problemas del país sin resolver".