Fernando de Haro: "Illa y el PSC se oponían al aplazamiento de las catalanas por razones electoralistas"

Salvo cambio, que puede haber cambio por varias razones, las elecciones catalanas no serán el día de San Valentín, el 14 de febrero, sino el 30 de mayo. La decisión la han tomado hace unos minutos el Gobierno de la Generalitat y los partidos, pero no ha habido acuerdo, porque el PSC, el partido de Illa, no está de acuerdo en esa fecha. El ministro de justicia, el ministro Juan Carlos Campo, sugirió ayer que no se pueden aplazar las elecciones por la covid-19.