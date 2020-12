Fernando de Haro: "El Gobierno de Sánchez parece adicto a la no-verdad"

Dentro de un mes nos habremos comido ya las uvas. De seis en seis, de diez en diez, lo sabemos en principio mañana. Nos desearemos un feliz 2021 que falta nos hace. Pero tendremos que esperar hasta las campanadas de dentro de dos años, a las de 2023, para empezar en lo económico un año como 2020. Es lo que ha dicho la OCDE, que es uno de los organismos internacionales de más prestigio haciendo previsiones.

España va a ser el país, que después de Argentina, de los que forman parte de la OCDE va a ver más dañada su economía. El PIB va a caer un 11,6 por ciento. ¿Qué supone esta cifra? Esta cifra significa que la recuperación que se empezó a producir en verano no se consolida a final de año, a final de año la economía volverá a decrecer. Por las restricciones de la segunda ola. No habrá recuperación en forma de v ni en 2021 ni en 2022 gradual e incompleta. Las previsiones de la OCDE son más pesimistas que las del Gobierno y por eso Montero, la ministra portavoz rápidamente ha señalado que la OCDE no tiene todos los datos.