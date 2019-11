Fernando de Haro destapa las cuatro falsedades de la ministra Celaá sobre la educación concertada

1. USO TORTICERO DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN

La ministra ha vuelto a utilizar de forma torticera el artículo 27 de la Constitución y la jurisprudencia para negar el carácter constitucional de la libre elección de colegio. Cuando la Constitución habla de libertad de enseñanza, expresión no mencionada por Celáa, se está refieriendo a la libertad de elegir colegio.

2. EXISTE EL DERECHO A ELEGIR COLEGIO

La ministra Celaá ha querido argumentar que si los padres no tienen derecho a que se le garantice plaza en un determinado colegio significa que no tienen derecho a elegir colegio. Es lógico que si no hay disponibilidad en un determinado colegio no puedan tener plaza. Pero eso no significa que no pueda elegir el tipo de colegio que les parece conveniente. Son dos cosas diferentes que la ministra mezcla para confundir.

3. ABOCADOS AL CRITERIO IDEOLÓGICO DE LAS CC.AA.

La ministra ha asegurado que los padres no tienen que preocuparse porque podrán elegir centro. Y eso no es cierto porque la ministra ha añadido que podrán escoger colegio en los límites establecidos por la ley y dentro de la programación general. La ministra ha asegurado que tienen libertad de elegir pero dentro de la disponibilidad de la programación. Y aquí está la gran trampa. Si es dentro de la programación, un Gobierno poco favorable a al libertad, programa pocos concertados y se acabó la libertad de los padres. La ley que el PSOE estaba preparando no incluía como criterio para el desarrollo de la concertada la demanda social. La reforma educativa que prepara el PSOE somete el desarrollo de la concertada no a lo que pidan los padres, sino al criterio ideológico de las Comunidades Autonomas. Las familias sí tienen razones para temer.

4. UNAS PALABRAS CLARAMENTE POLÉMICAS

La ministra ha asegurado que la polémica en torno a la educación concertada ha sido creada artificialmente porque los organizadores del congreso, los responsables de las Escuelas Católicas, no se mostraron preocupados por sus palabras. Eso no es cierto. Ayer en "La Tarde" de COPE, el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, nos dijo que tan pronto como oyó a la ministra dió un respingo en la silla.