Fernando de Haro, desde Belén: "La Navidad se celebra con comercios cerrados y sin luces"

Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde Belén. Arrancamos 'La Tarde' junto a la Basílica de la Natividad. Un sitio que, normalmente, está lleno de luces. Hoy, por la guerra, tiene otro aspecto totalmente diferente. Esta explanada está absolutamente vacía. No hay peregrinos. Tampoco en la plaza que hay junto a la Basílica hay coches. Estamos a una hora de la guerra. A una hora de los bombardeos, la muerte y el dolor. Y eso está provocando que la Navidad sea absolutamente diferente.

En el resto del mundo ya están las luces encendidas y aquí no. Aquí, donde comenzó todo, no hay ni árbol ni luces porque así lo han querido los cristianos de Tierra Santa en señal de duelo, por lo que está sucediendo en gaza. La guerra está provocando que Belén viva semanas dificilísimas. Belén vive de los peregrinos. He estado hablando con uno de los palestinos cristianos que vendía belenes y tallas de olivo. Dice que llevan tres meses sin clientes y que no hay peregrinos.