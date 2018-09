Fernando de Haro: “Dentro de unos años tendremos que pagar más impuestos para pagar las pensiones”

Tiempo de lectura: 1



Dos horas antes de que los partidos anunciaran en el Pacto de Toledo un acuerdo para revalorizar las pensiones según el IPC, el propio secretario de la Seguridad Social aseguraba que nuestro sistema de pensiones tiene una vigencia de 10 años.

Está muy bien que los pensionistas vuelvan a recuperar capacidad adquisitiva como ha asegurado la ministra Valerio en esta antena, en el programa de Carlos Herrera. Pero la ministra y los representantes de todos los partidos del Pacto de Toledo tendrían que haber explicado la medida que han acordado. Dentro de unos años España se va a convertir en el país más envejecido de Europa, porque no tenemos hijos o porque si queremos tenerlos no podemos, porque la política familiar en España no existe.



Dentro de unos años el desequilibrio entre ingresos y gastos en pensiones será de 7 puntos del PIB. Dentro de unos pocos años tendremos un trabajador por cada pensionista, y ese trabajador tendrá que pagar una pensión y el resto del Estado del Bienestar. Dentro de unos años tendremos que rebajar las pensiones más altas para dejarlas todas bajitas, dentro de unos años tendremos que pagar más impuestos para pagar las pensiones. Este es lo que no ha explicado ni la ministra ni los políticos del Pacto de Toledo.