Fernando de Haro: "¿Cómo será de oscura la operación que Indra ha caído un 20 por ciento en Bolsa?"

"Buenas tardes, a la gente gente:

Manuel tiene 31 años. No ha tenido una vida fácil, desde los 15 años sufre un trastorno psiquiátrico importante. No ha podido tener relación con desconocidos, no quería salir de casa, fue perdiendo amigos. Manuel, que es un nombre ficticio, pidió la eutanasia. Su psiquiatra le propuso que antes de poner en marcha el proceso se pusiera en contacto con una asociación que ayuda a personas para las que la vida no tiene sentido. En la asociación tuvo algunas sesiones con un orientador que le desafío para que metiera en unos grandes almacenes y fuera a un concierto. Manuel ha cancelado su solicitado de eutanasia, ahora dice que no tiene muchas ganas de vivir, pero que no se quiere morir. Interesante historia de un triángulo con tres vértices: sufrimiento, sentido y compañía humana.

Mañana va a ser el gran día, uno de los muchos días grandes que tenemos desde que Sánchez aprueba en un Consejo de Ministros medidas para hacernos más llevadera la crisis y para hacernos más felices. Es el enésimo gran día de Sánchez. Para eso ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario en sábado como en las épocas duras de la pandemia. Sánchez vuelve a las sabatinas laicas. El Consejo de Ministros del próximo martes podría aprobar estas medidas, pero ese día Sánchez ya estará liado con la cumbre de la OTAN. Y mañana puede aprovechar el momento para aparecer anunciando que va a repartir abundancia, como hizo con el tope del gas y tantas otras cosas. Las medidas que mañana aprueba el Gobierno son, en gran medida, una prórroga de las anteriores y alguna nueva. Hay tres tipos de medidas: bajada de impuestos, subvenciones y ayudas directas. La gran medida para bajar el precio de la luz era el tope al precio del gas, pero de momento no ha surtido mucho efecto: con un tope del precio del gas se usa más gas y eso lo encarece. Ahora Sánchez quiere bajar el precio de la luz haciendo lo que decía que no se podía hacer: bajando el IVA. Pero eso no va a generar un ahorro significativo, solo tres euros al mes. Ni al FMI ni a la OCDE ni al Banco de España les gusta esta medida porque puede aumentar la inflación.

El segundo tipo de medidas son subvenciones como los 20 céntimos al litro de gasolina. Que ya hemos visto que tampoco ha funcionado. Y el tercer tipo de medidas son las ayudas directas, el cheque de 300 euros por el que lucha Yolanda Díaz. Y paradójicamente lo que propone Yolanda Díaz es igual a lo que propone el FMI: transferencia directa a los hogares más pobres. Es importante acertar.

Por mucho que diga Sánchez que la recuperación es robusta, hace unas horas hemos sabido que la economía española creció de enero a marzo muy poquito, un 0,2 por ciento porque en esos meses gastamos menos. Con este panorama, el Gobierno se esfuerza en tomar el control de Indra. Indra es una de las empresas más importantes de España dedicada a la seguridad, las telecomunicaciones y el transporte. El Gobierno se cargó primero a su presidente independiente Fernando Abril. Y ahora se ha aliado con un fondo de inversión, Amber Capital que ya controla el País y la Ser y que ahora quiere quedarse con Indra. ¿Cómo será de oscura la operación que Indra ha caído un 20 por ciento en Bolsa? Sánchez quiere tener medios y grandes empresas que sean muy favorables al Gobierno".