Fernando de Haro: "Cataluña institucionalmente volverá a estar paralizada como lleva desde 2012"

A última hora. A última hora el independentismo se ha puesto de acuerdo, como siempre, para resolver lo suyo, para que no haya repetición de elecciones. ERC y Junts no pueden verse, pero pueden ver menos al resto de España y a la mitad de Cataluña que no vota independentista. Repetir elecciones era darles una oportunidad. ERC y Junts han llegado a un acuerdo de Gobierno, los de Oriol Junqueras le ceden a los de Puigdemont siete consejerías entre las que están Justicia y Economía.

Eso significa que el partido de Puigdemont gestiona las cárceles.