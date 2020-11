Fernando de Haro: "El antitrumpismo ha alimentado el trumpismo"

¿Quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos? En este momento no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no se ha terminado el recuento y porque ninguno de los dos candidatos está ganando por goleada. Seguramente tardaremos días o incluso semanas en conocer el resultado.

El sistema electoral de Estados Unidos es muy complicado, es del siglo XVIII. En cada estado se cuentan de forma diferente los votos populares. En este momento Biden le gana a Trump por casi tres millones de votos, pero eso no importa. Lo que importan son los votos electorales, los que tiene asignados cada Estado. Para poder ganar las elecciones hay que tener 270 votos electorales.