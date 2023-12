Fernando de Haro analiza el acuerdo PP-PSOE para la renovación del CGPJ

Muy buenas tardes a la gente, gente.

Ni Puigdemont, ni Sánchez, ni Feijóo, ni las hipotecas, ni las pensiones, ni el paro, ni la sequía, ni la inflación. El problema número 1 es que los chavales que en este momento tienen 15 años saben mucho menos que los que ahora tienen 25. Hemos tenido los peores resultados de la historia en Ciencias y Matemáticas desde 2015.

España ha perdido 22 puntos en lectura. Esto ha pasado por el covid, pero no es solamente es. Es un sistema educativo que no funciona y las pantallas. Covid, pantallas, sistema educativo y los padres. Si los chavales no aprenden es porque los adultos no somos responsables con ellos. Se le puede echar la culpa a los políticos, pero si los chavales no saben leer ni sumar, nosotros los padres tenemos mucha responsabilidad.