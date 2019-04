De Haro a las 18h: "¿Se ha extralimitado Casado diciendo que Bildu tiene las manos manchadas de sangre?"

Tiempo de lectura: 2



"A lo largo del programa hemos contado las encuestas que hemos conocido este lunes para las elecciones que se celebran dentro de tres semanas. Esas encuestas le dan al PSOE una victoria amplia, de tal manera que solo con la abstención de Esquerra y de Bildu podría Sánchez convertirse en presidente del Gobierno. Bildu está dispuesta a colaborar, Otegi ya ha mostrado que está dispuesto a colaborar.

Esas encuestas no le dan al PP buen resultado, la suma de PP, Ciudadanos y VOX está en el 46% pero no consiguen los tres partidos hacer a Casado presidente del Gobierno. Quizás por eso, porque los resultados de Casado no son buenos en las encuestas, hoy al presentar el programa del Partido Popular en Barcelona ha querido lanzar un mensaje fuerte, intentar ganar algo de protagonismo en la campaña.



Casado ha lanzado un mensaje fuerte, acusando a Pedro Sánchez de preferir las manos manchadas de sangre de Bildu a las manos blancas de los que se manifestaron contra el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco.

¿Realmente tiene Bildu las manos manchadas de sangre? ¿O ha sido una exageración de Pablo Casado? La ministra Celáa pidió tras el Consejo de Ministros del viernes a Bildu que pidiera perdón por los asesinatos de ETA. Y el diputado de Bildu, Iker Casanova, lejos de pedir perdón afirmó que Bildu no creó ninguna organización armada, como si Bildu no tuviera vínculos con ETA, pero el PSOE sí creo los GAL, y quien tenía que pedir perdón era el PSOE.

De todos los consistorios, parlamentos, la única petición de perdón clara, rotunda y neta que ha hecho Bildu ha sido la del alcalde Rentería en el País Vasco, Julen Mendoza, que pidió en junio de 2017 perdón por lo que había hecho ETA. Con independencia de este pronunciamiento, no ha habido otro pronunciamiento claro por parte de Bildu. Cuando entró en el Gobierno de Navarra, Bildu se puso de lado y dijo que pedía perdón de todas las víctimas, estas fórmula que quiere meter a víctimas con verdugos.

Pero Bildu no ha condenado el atentado de Hipercor en el Parlamento de Navarra, Bildu no ha exigido a ETA que pida perdón a las víctimas. Eso por lo que se refiere a pedir perdón. Y por la acusación de que Bildu está directamente vinculada con personas con un pasado sangriento, en las elecciones de diciembre de 2015 había etarras en las listas. En las elecciones de junio de 2016 había etarras. Y en las elecciones del verano del 16 en el País Vasco también hubo etarras en las listas de Bildu. Ahora ya, que cada uno responda a la pregunta de si Casado se ha extralimitado o no".