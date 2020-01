Así es el árbol de Navidad más peligroso del mundo que cuenta con contribución española

¿Has estado alguna vez en Lituania? Porque allí se encuentra el árbol de Navidad más peligroso del mundo. En concreto en el aeropuerto internacional de Vilna. Allí han elaborado un árbol de Navidad realizado con los objetos más sorprendentes que pueden decorar este tradicional adorno navideño.

El árbol ha sido elaborado con aquellos objetos que han sido confiscados a los pasajeros. Porque sabemos que hay gente que se empeña en subir con cosas que no se pueden introducir en un avión. Y no me refiero a la típica botella de agua.

Navajas, mazos, esposas, cutters, cuchillos, incluso los cuchillos de carnicero o tijeras de podar... estos son algunos de los objetos que nos podemos encontrar en este peculiar árbol de Navidad en el que no podía faltar la contribución española, una navaja en la que se puede leer claramente una tipografía en blanco en la que se puede leer de forma clara la palabra Granada. Producto patrio vamos.

Hay gente que no está bien de la cabeza y punto. Ya me veo a alguien intentando embarcar con su motosierra.