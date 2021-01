Las mascarillas han pasado a formar parte de nuestra vida, lo que no quita que aún haya quienes deciden no llevarla, poniendo así en riesgo su salud y la de todos. Por ello, el cómico Juan Solo viene este viernes a 'La Tarde' para contarnos los que hacen en otros países, como Indonesia, cuando ven a un turista sin la mascarilla puesta. No te pierdas el humor del indómito Juan Solo.