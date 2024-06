La relación entre la pobreza y la falta de tiempo

Siempre se ha dicho aquello de que “el tiempo es oro”, pero varios estudios han demostrado que el tiempo, o la falta de él, tiene un impacto en nuestro poder económico mucho mayor de lo que podríamos imaginar. El Observatorio Social de la Fundación La Caixa ha organizado un foro sobre esta cuestión en el centro de conferencias CaixaForum Macaya, en Barcelona.

En este espacio ha participado Margarita Vega-Rapun, investigadora del Center For Time Use Research de la Universidad College London. Vega-Rapun explica que el tiempo del que disponemos cada día influye en nuestro desarrollo personal y en nuestras decisiones: “Disponemos de veinticuatro horas al día, pero las condiciones materiales con las que vivimos hacen que la disponibilidad de estas 24 horas, que es un tiempo fijo, para todos mismo, nos sitúe en distintas posiciones para hacer uso y decidir y no decidir”.

También participa en este foro Sara Moreno Colom, profesora de sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo, quien ve un protagonista claro en los efectos de la relación entre tiempo y pobreza, la mujer. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado, mientras mantiene el trabajo no remunerado como ciudad del hogar y la familia, convierte a la población femenina en la principal víctima de la falta de tiempo: “En los últimos años ha habido una incorporación de la mujer al trabajo remunerado de manera importante, y de los hombres en el trabajo no remunerado. Pero la incorporación del hombre en el trabajo no remunerado no ha sido de la misma escala que la de la mujer en el trabajo no remunerado, por lo tanto ha generado una sobrecarga en el trabajo de las mujeres y aparece claramente los indicadores de pobreza de tiempo”.

Colom también advierte de que es necesario buscar una solución, y esto empieza por la conciliación: “En términos de mercado de trabajo: permisos de trabajo, horarios flexibles, adecuación de los horarios de trabajo con los horarios o con las vacaciones escolares de los niños,capacidad de pedirte permiso sin tener que perder tu puesto de trabajo…”.

