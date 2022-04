Youtube, la plataforma 'top' para el aprendizaje informal de los jóvenes: ¿cuáles son los riesgos y ventajas?

Seguro que te acuerdas de las clases de tu colegio. De esas clases de matemáticas a las 08:00h. Pues ahora resulta que hay aulas que se realizan a través de Youtube. Lionel Birosta lleva desde los 16 años impartiendo clases a través de su canal y ha contado su historia en 'La Tarde'.

Birosta ha indicado cómo traslada su contenido. "Yo comunico a través de vídeos grabado antes. Pierdes tal vez la posibilidad de transmitir a través de tu lenguaje corporal y hablando a una cámara pierdes esa conexión con los alumnos". Además, añadía que "cree que hay muchas cosas que se pueden hacer en clase que no se pueden hacer a través de una pantalla". Sus clases, cuenta Lionel, "los he hecho basados en los temas que más me interesan y que he estudiado recientemente". Pero cuando se trata de lo que los alumnos buscan o esperan de sus vídeos es en entender y no tanto en memorizar. Así trabaja Lionel con los jóvenes.