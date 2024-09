La verdad sobre quién está detrás de los papeles de "Busco piso para comprar, me urge"

Seguramente hayas visto un papel en el parabrisas de algún coche de tu barrio. Tiene el tamaño de medio folio, es una fotocopia, está escrito a mano y dice esto: "Busco piso para comprar. No importa estado, me urge". Aparece también un número de teléfono y finalmente pone: "Abstenerse agencias".

Pero, ¿quién está detrás de esos mensajes? ¿A quién no le importa el estado de un piso que se va a comprar? En La Tarde de COPE hemos llamado a este número para saber quién esta al otro lado del teléfono. Y es que, lo que parecía un mensaje escrito por una persona particular es en realidad, una inmobiliaria haciéndose pasar por una persona.

Además en cuanto se le pregunta que por el tipo de anuncio, al estar escrito a mano, uno piensa que detrás hay un particular, responde rápidamente que 'no', que al poner ellos lo de "Abstenerse agencias", dan por hecho que ya se sabe que ellos mismos son una agencia. Pero si les preguntas por la parte de "Busco piso para comprar", descubres que esta agencia no quiere ni comprar el piso, solo actúan de intermediario.

¿Esta estrategia es legal?

La primera toma de contacto es complicada, y si les dices que eres una inmobiliaria se niegan a hablar. Pero, ¿es legal o ética este tipo de publicidad? Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, te explica si lo es o no: " En realidad es alegal, no hay nada que te lo prohíba, pero están engañando a la gente porque hay gente que no quiere trabajar con inmobiliarias para ahorrarse esa comisión".

Además destaca que se podría enmarcar dentro de una práctica comercial engañosa pero asegura que: "Quién va a ir a un juez para esto, no compensa, compensa más advertir a la gente que detrás de estos carteles no hay un particular sino una agencia".